Tutti gli spavaldi che credono di avere in mano la soluzione di questo nuovo enigma senza ancora averlo visto, dovrebbero attendere un attimo. Infatti questa volta sarà davvero difficile trovare un’identità alla nuova illusione ottica. Come tutti ben sanno questo tipo di enigmi sono fatti per ingannare le persone e farle confondere. Diverse immagini del genere vengono utilizzate dagli esperti al fine di studiare il comportamento dell’uomo o del cervello in maniera autonoma. Diverse altre illusioni ottiche vengono invece usate per riuscire a mettere alla prova i sensi.

Oggi la nuova illusione ottica vuole presentare qualcosa di molto inusuale, ovvero quella che si chiama “Magic Eye“. Non risulterà certamente semplice da capire, per cui bisognerà impegnarsi e non poco.

Illusione ottica, dovete identificare l’immagine che si nasconde all’interno di questi stereogrammi

Si tratta di una classica illusione ottica, la quale si nasconde in un misto di stereogrammi. Questa funzione solo nel momento in cui riuscite a rilassare i vostri occhi, con le figure nascoste al suo interno che cominciano a rivelarsi.

Le immagini che si nascondono nell’illusione ottica di oggi infatti vanno a basarsi sulla capacità dell’occhio di attuare la cosiddetta “visione parallela“. Per decifrare il mistero, dovrete fissare l’immagine ma in secondo piano, senza concentrarvi particolarmente su di essa. Dovrete infatti guardare l’immagine nella sua totalità, senza guardare i piccoli dettagli. Pian piano avrete il quadro ben delineato con ciò che si nasconde all’interno dell’illusione ottica. Ovviamente in questo caso non vi diamo un limite di tempo, cercate semplicemente di capire cosa si nasconde nell’immagine.