ho. Mobile ora ha il 5G gratis: ecco le nuove offerte di giugno 2024

È arrivato il 5G anche in casa ho. Mobile. Questo gestore virtuale sta riuscendo a mettere in crisi tutti gli altri con poco, esattamente come dimostra il sito ufficiale. Qui è possibile trovare il meglio a partire da soli 6,99 €.

ho. Mobile due offerte strepitose diverse tra loro ma ugualmente convenienti

C’erano pochi dubbi in merito al fatto che in breve tempo un gestore come ho. Mobile sarebbe diventato uno dei migliori. A ratificare il tutto ci ha pensato l’arrivo del 5G che è diventato parte integrante di questa realtà. Al momento l’offerta meritevole è sicuramente quella che offre mensilmente 200 giga in 5G. Questa, che possiede un costo mensile di 9,99 €, include al suo interno anche minuti e messaggi senza limiti verso tutti.

Segue l’altra offerta, quella che con 6,99 € al mese garantisce invece 150 giga in 4G seguiti da minuti e messaggi senza limiti.

Per quanto concerne l’offerta da 200 giga, c’è anche la variante con il 4G che costa 8,99 € al mese sempre con minuti e messaggi illimitati.

Per quanto riguarda la portabilità, trasportando dunque il proprio numero in ho. Mobile, per gli utenti ci sarà un costo di attivazione che varia in base al proprio operatore di provenienza. Allo stesso tempo il costo della scheda Sim è gratuito, per cui basterebbe una ricarica da 10 €. Tutto ciò perché il costo di attivazione parte da 0 € in alcuni casi.

Nel momento in cui si sceglie di attivare un nuovo numero, il costo di attivazione è gratuito così come quello della scheda SIM. Basterà quindi una prima ricarica di 10 € solo per sostenere il costo della promozione mobile.

Con soli 4,99 € poi si può scegliere anche la nuova scheda in formato virtuale chiamata eSIM. Da non dimenticare anche l’assistenza WhatsApp che ho. Mobile include nella promo.

Le promozioni sono disponibili per tutti gli utenti che provengono da qualsiasi gestore ma ovviamente c’è bisogno di valutare il costo di attivazione. Nel caso di TIM ad esempio sarà necessario un prezzo iniziale per attivare l’offerta di 29,90 €.