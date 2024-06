Truffa nuova contro gli utenti: un messaggio li ha derubati

Gli utenti che in passato avevano avuto a che fare con delle e-mail molto particolari che parlavano di siti di incontri, oggi si ritrovano ad affrontare una nuova truffa. Secondo quanto riportato ancora una volta un messaggio di posta elettronica avrebbe diffuso il panico.

Molti utenti inconsapevoli di quello che stava per accadere si sono ritrovati a perdere soldi senza neanche saperlo. Allo stesso tempo è davvero grave un altro tipo di furto: quello dei dati personali che sono improvvisamente stati trafugati con un form da compilare.

Truffa ancora ai danni degli utenti, il nuovo messaggi promette addirittura una donazione

Una donazione milionaria. È questo l’obiettivo dei truffatori, o meglio far credere di essere pronti a disporla per i poveri malcapitati. Qui c’è il testo che sta girando nelle ultime ore, al quale purtroppo qualcuno, o più di qualcuno, avrebbe abboccato. Fate molta attenzione a come è scritto e soprattutto alle modalità utilizzate.

“Ciao,

Sono Ana Júlia Castro Da Silva, rappresentante della signora Friede Springer della Springer Foundation, un programma di sviluppo degli investimenti dedicato ad aiutare la società.

A seguito della recente conferenza economica del governo tenutasi a Roma, in Italia, abbiamo scoperto che molti imprenditori e individui in tutta la nostra nazione hanno difficoltà a ricevere sostegno finanziario per gli investimenti e la costruzione della carriera. Siamo quindi lieti di potervi offrire una donazione di 1.800.000,00 Euro.

Ti invitiamo a contattare il seguente indirizzo email springerfriede@gmail.com per ulteriori informazioni su come richiedere i tuoi fondi!

Distinti saluti,

Ufficio della signora Friede Springer,

Copyright ©2024 Fondazione Springer Tutti i diritti riservati“.

All’interno di questo messaggio ci sono tante informazioni a cui non bisogna assolutamente credere. Guardatevi bene dal comunicare con l’indirizzo e-mail indicato e soprattutto dal cliccare sui link presenti che noi ovviamente abbiamo omesso. Avvisate tutte le persone che conoscete che una truffa del genere si aggira nella posta elettronica.