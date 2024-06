Il MIT ha fatto un passo da gigante nell’attenuazione del rumore, tutto grazie a un tessuto straordinario. Questo tessuto, fatto di fibre piezoelettriche, è praticamente sottile come un capello umano ma ha un potenziale sorprendente nel filtrare quei fastidiosi rumori indesiderati.

Il tessuto cancella rumore del MIT

Inizialmente, i ricercatori stavano sviluppando il tessuto per amplificare il suono. Ma, per caso, hanno scoperto che poteva anche filtrare i rumori. Il trucco? Quando applichi una tensione al tessuto, vibra, e questo, se calibrato correttamente, può eliminare i rumori fastidiosi, come fanno le cuffie con cancellazione attiva del rumore. Può ridurre il volume del suono di ben 65 decibel.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il tessuto ha anche dimostrato di poter funzionare come una sorta di muro del suono, ma in tessuto. Se lo tieni fermo e lo tensioni, può respingere i rumori indesiderati. Questa modalità, chiamata “modalità immobile“, può abbattere il volume del suono addirittura del 75%.

Certo, ci sono ancora molte cose da sistemare prima che possiamo vedere questo tessuto in azione su larga scala. Il team del MIT sta lavorando sodo per ottimizzarne le prestazioni, guardando a variabili come la disposizione delle fibre e l’intensità della tensione.

Ma le possibilità offerte da questo tessuto sono infinite. Oltre alle cuffie, potrebbe essere utilizzato per tende fonoassorbenti, pannelli acustici per uffici, o persino nei materiali da costruzione per abbattere il rumore negli edifici. Pensateci: un mondo più silenzioso e tranquillo grazie al lavoro di un gruppo di scienziati geniali del MIT!

Per un mondo meno rumoroso

Questa scoperta non è solo un grande passo avanti nella ricerca scientifica, ma potrebbe anche cambiare il modo in cui viviamo e lavoriamo. Immaginate di poter finalmente godervi un po’ di tranquillità, senza dover sopportare il chiasso di fondo. Grazie, MIT, per rendere questo sogno più vicino alla realtà!