Iliad, la compagnia telefonica presto lancerà la succulenta eSIM

Iliad Italia, il quarto operatore di telefonia mobile nel Paese, ha confermato di essere al lavoro per il lancio della tecnologia eSIM. Gira voce che un 18 aprile 2023 che il progetto per le SIM virtuali è in fase di sviluppo e che il lancio avverrà prossimamente.

Iliad: come accedere alle novità

Durante una conferenza stampa il 4 maggio 2023, in seguito alla presentazione di iliadbusiness, Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia, ha ribadito che le eSIM saranno disponibili a breve. Non è stata ancora fornita una data ufficiale per il lancio.

Partiamo innanzitutto col dire che l’eSIM è una SIM digitale che permette di attivare un piano cellulare senza dover utilizzare una SIM fisica e rimovibile. Il funzionamento è identico a quello di una SIM standard, ma la eSIM è integrata digitalmente nel dispositivo, senza bisogno di inserirla fisicamente.

Per installare una eSIM, l’utente deve scansionare un QR Code specifico attraverso la funzione presente nei dispositivi compatibili, all’interno del menu di configurazione del telefono. Dopo aver scansionato il QR Code fornito dall’operatore, è possibile scaricare il profilo eSIM e iniziare a utilizzare il servizio.

Al momento, gli operatori di telefonia mobile che offrono eSIM in Italia sono Tim, Vodafone, WindTre, Very Mobile, CoopVoce, Spusu e Vianova. Ma con l’aggiunta di Iliad, gli utenti avranno ancora più opzioni tra cui scegliere per beneficiare delle vantaggiose funzionalità offerte dalle eSIM. Rimanendo comunque in tema, dovete sapere che l’operatore ha da poco lanciato la promozione a meno di 10 euro denominata Giga 150. Approfittatene, perché è davvero una promo interessante.