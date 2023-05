sponsor

Mancavano tanto agli utenti quelle vecchie soluzioni che Iliad un tempo aveva lanciato nel mondo della telefonia mobile. Per quanto riguarda il gestore, non c’è stato ad oggi nessuno in grado di pareggiare tali tipologie di proposte. Ovviamente si parla di un miscuglio perfetto tra qualità, quantità e prezzo finale, tutto ampiamente riscontrato all’interno delle Giga 120 e Giga 150.

La nota azienda infatti ha deciso di ripristinare alcune delle sue vecchie promo proprio per attirare di nuovo verso di sé tutti quei vecchi clienti che un tempo avevano deciso di scegliere altro. Iliad dunque si mostra ancora in prima linea con il suo parco promozionale, il quale risulta estremamente fornito anche in merito alla fibra ottica.

Iliad: le offerte sono tre, si parte da 120 giga fino ad arrivare alla fibra ottica

L’offerta più importante di Iliad in questo momento è quella da 9,99€ al mese per sempre. La Giga 150 consente di avere tutti i mesi minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga per navigare in internet in 5G.

Diversi utenti, presso i punti vendita Iliad, potranno trovare ancora anche l’offerta da 120 giga, quella che include ugualmente al suo interno minuti ed SMS senza limiti. Qui la connessione sarà limitata al 4G+, ma il prezzo sarà di 7,99€ al mese.

Non può passare poi inosservata l’offerta che riguarda la connessione per l’ambiente domestico. Se volete la fibra ottica super veloce con chiamate senza limiti verso tutti, dovete affidarvi ancora una volta al famosissimo gestore. Gli utenti Iliad con offerta mobile da 9,99€ al mese, potranno infatti beneficiare del prezzo in sconto per la fibra ottica: costerà 19,99€ al mese con tutto incluso. Ricordiamo che l’istallazione costa 39,99€ una tantum. Ricordate anche di verificare la copertura prima di sottoscrivere l’abbonamento.