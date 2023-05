blackout-iliad-disservizi-di-rete-in-tutta-italia-colpiscono-migliaia-di-utenti

sponsor

La compagnia francese di telefonia mobile Iliad prevede una grave interruzione della rete in Italia il 2 maggio 2023. Le segnalazioni di disservizi di rete sono iniziate intorno alle 14:48 e hanno già superato le 7.000 sul sito Downdetector di Iliad. Gli utenti segnalano un blackout completo dei servizi di telefonia mobile, compresa l’impossibilità di effettuare o ricevere chiamate, utilizzare Internet mobile o ottenere un segnale.

Il problema sembra essere diffuso in tutta Italia, colpendo le città più importanti con un’alta concentrazione di SIM Iliad, tra cui Torino, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma, Perugia, Roma, Napoli e Bari. Alcuni clienti hanno dichiarato che mettendo i loro telefoni in modalità aereo o riavviandoli hanno ottenuto un sollievo temporaneo, ma questo non è un rimedio garantito.

Iliad, i problemi sono rientrati

Iliad non ha ancora pubblicato un commento sull’interruzione e non si sa quanto tempo ci vorrà per risolvere il problema. Il tempo di inattività è un problema importante per Iliad, che ha appena ampliato la sua rete e i suoi servizi in Italia. È anche un fastidio significativo per gli italiani che dipendono dai servizi di telefonia mobile per la comunicazione e il lavoro.

Non è la prima volta che un provider di telefonia mobile in Italia subisce un’interruzione del servizio. Negli ultimi anni, i principali operatori, tra cui TIM, Vodafone e Wind Tre, hanno avuto problemi simili. Tuttavia, considerando la crescente presenza di Iliad in Italia e la sua immagine di provider low-cost, questo disservizio è particolarmente importante.

Gli utenti sono invitati a consultare i canali ufficiali di Iliad per ricevere aggiornamenti e informazioni quando saranno disponibili ulteriori informazioni sull’interruzione. Nel frattempo, i concorrenti potrebbero sfruttare l’occasione per acquisire nuovi consumatori o offrire offerte speciali a coloro che sono stati colpiti dall’interruzione. Resta da vedere come Iliad reagirà a questo grave problema e quanto tempo ci vorrà per risolverlo.