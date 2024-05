iOS 18, diversi restyling in arrivo e tante altre sensazionali funzioni

Il 10 giugno sarà un giorno importantissimo, soprattutto perché si terrà il Keynote di apertura della WWDC 2024. Il tutto per dire che stanno aumentando sempre di più le informazioni perché parlano delle prossime “major release” di Apple.

Il ringiovanimento delle app native

Secondo un report del noto giornalista Mark Gurman, Apple “revisionerà” molte delle app native integrate in iOS e iPadOS. In particolare verranno fatti dei ringiovanimenti delle app: Note, Posta, Foto e Fitness, senza scordare però l’introduzione della calcolatrice per iPad.

Tra tutte le novità che verranno introdotte, Gurman afferma che l’aggiornamento comprenderà diverse nuove funzionalità che riguardano la schermata Home dell’iPhone. Infatti gli utenti potranno posizionare le icone dentro la schermata, senza che esse vadano automaticamente a sinistra.

Ecco le novità attese con il nuovo aggiornamento