sponsor

Telecom Italia è stata recentemente al centro delle cronache per l’interesse del mercato finanziario nei confronti del suo titolo. Il Consiglio di Amministrazione della società ha recentemente dichiarato di aver esaminato le proposte non vincolanti per Netco ricevute da due consorzi e di averle ritenute insufficienti. I due consorzi avranno tempo fino al 9 giugno per presentare offerte modificate. Gli operatori di mercato tengono d’occhio anche i futuri risultati trimestrali della società, la cui pubblicazione è prevista per il 10 maggio 2023.

Secondo il consenso di 12 esperti, il fatturato della società salirà del 4,2% su base annua a 3,845 miliardi, trainato dal Brasile, mentre i ricavi in Italia scenderanno dello 0,5% a 2,836 miliardi. L’Ebitda organico dovrebbe salire del 3,8% a 1,46 miliardi di euro, con il Brasile che contribuirà per il 21,9%. Il debito al netto del leasing è stimato a 20,5 miliardi, con un indebitamento netto rettificato in aumento a 25,8 miliardi da 22,6 miliardi.

TIM, ecco cosa devi sapere

Secondo il quadro tecnico di Telecom Italia, il trend di breve termine è proiettato al ribasso, in particolare dai massimi di inizio marzo nella fascia di 0,3280 euro. Gli acquirenti dovrebbero attendere un rimbalzo al di sopra della resistenza intorno a 0,2725 euro prima di perseguire una strategia rialzista. Nell’immediato, un orientamento short potrebbe essere vantaggioso, con gli operatori alla ricerca di prove di debolezza nella zona 0,2670-0,27 euro prima di posizionarsi al ribasso.

Le strategie short a partire da 0,2670 euro potrebbero essere esplorate per le operazioni. Lo stop loss potrebbe essere a 0,2720 euro e l’obiettivo a 0,2480 euro. Per questo tipo di operazioni si potrebbero utilizzare i Turbo24 Certificates di IG, in particolare il Turbo Short Certificate su Telecom Italia con un livello di Knock-Out sopra l’area di stop loss. L’importo massimo che può essere perso non sarà superiore all’investimento iniziale, il che è confortante per i trader.

A causa dei recenti eventi che hanno interessato l’azienda, il titolo Telecom Italia è attualmente oggetto di attenzione da parte degli operatori di mercato. Mentre le proposte non vincolanti per Netco sono state giudicate insufficienti dal Consiglio di Amministrazione della società, si attendono offerte migliori entro il 9 giugno. Anche i prossimi risultati trimestrali saranno oggetto di grande attenzione. Quando si tratta di negoziare le azioni Telecom Italia, i metodi a breve termine possono essere più vantaggiosi e i trader possono scoprire che l’utilizzo dei Turbo24 Certificates è un’alternativa fattibile.