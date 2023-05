Truffa SHOCK alle banche, il messaggio Netflix e migliaia di euro scomparsi

sponsor

Una nuova truffa che avrebbe del clamoroso starebbe mettendo a rischio gli utenti e le loro finanze. Purtroppo diverse persone ci sarebbero già cadute, non potendo fare altro che piangere sui soldi persi.

L’inganno questa volta tira in ballo un colosso assoluto del mondo dello streaming, ovvero Netflix. Viene fatto credere agli utenti di dover aggiornare il metodo di pagamento. Ovviamente non c’è nulla di vero, per cui vi consigliamo di stare molto attenti.

Truffa incredibile, viene usato il nome di Netflix per entrare nella vostra banca e rubarvi i soldi

Come potete notare nelle righe in basso, il messaggio sembra essere molto convincente, anche perché insieme al testo viene allegato anche il logo ufficiale di Netflix. Purtroppo c’è da constatare che molte persone ci sono cascate, cadendo nella truffa e perdendo diversi soldi direttamente dal loro conto che hanno collegato a qualcosa che di certo non è rappresentato dalla famosa piattaforma streaming.

State quindi molto attenti, visto che tale truffa ha molteplici obiettivi. Il primo è quello di rubare i soldi agli utenti, mentre i truffatori non mancano poi nel voler infangare il nome di Netflix e di tutte le banche. Questo in basso è il testo in questione:

“Aggiungere le informazioni di pagamento

Ciao,

Non stai più pagando il tuo abbonamento a Netflix, ma vogliamo che tu possa godere di nuovo dei tuoi spettacoli preferiti. Aggiungi un nuovo metodo di pagamento per continuare a guardare le tue serie e i tuoi film preferiti.

Aggiungere un metodo di pagamento

Per ulteriori informazioni, contattare il Centro assistenza o Contattaci.

Il team di Netflix”