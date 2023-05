Truffa Unicredit, fate attenzione perché potreste trovarvi il conto svuotato

Negli ultimi tempi, le truffe online sono in aumento e, se non si presta la dovuta attenzione, si potrebbe subire gravi perdite economiche. Queste frodi possono manifestarsi anche in strada, come ad esempio agli sportelli Bancomat e Postamat, colpendo spesso gli anziani.

Truffa Unicredit: allarme frode!

Per difendersi dalle truffe online è importante prestare attenzione alle false email che si spacciano per enti pubblici o siti di prenotazione per vacanze ed hotel. Inoltre, bisogna fare attenzione alle truffe telefoniche relative a cambi di contratto telefonico o energetico, o a chiamate che si fingono dalla propria banca. Nonostante possa sembrare assurdo, è ancora possibile cadere in queste trappole, poiché sono spesso ben congegnate.

Non si deve mai abbassare la guardia, pensando che queste truffe non esistano più. Un esempio recente è quello avvenuto ai danni di alcuni clienti della banca Unicredit. In questo caso, gli utenti hanno ricevuto una chiamata che sembrava provenire dalla filiale Unicredit. Un operatore, fingendosi un dipendente della banca, ha avvertito gli utenti di strani movimenti sul loro conto corrente, suggerendo di effettuare un bonifico su un conto temporaneo per proteggere i risparmi. A causa dell’urgenza, molti clienti hanno accettato senza fare domande e hanno fornito le proprie credenziali di accesso.

Dopo aver aperto i link inviati dai truffatori, questi ultimi hanno sottratto denaro dai conti delle vittime. Unicredit, una volta scoperto l’accaduto, ha inviato avvisi ai clienti sottolineando che la banca non avrebbe mai richiesto tali operazioni. Ha inoltre esortato gli utenti a chiudere immediatamente la chiamata e segnalare l’accaduto.