Unieuro, non potete farvi sfuggire questa TV Samsung con sconto del 65%

sponsor

Oltre alle offerte Unieuro Specials TV, è interessante esplorare altre promozioni lanciate dalla nota catena di elettronica. Questa infatti ha introdotto un’offerta imperdibile su un TV Neo QLED 8K di Samsung.

Unieuro: tutte le caratteristiche del televisore

Nello specifico, il modello Samsung QE75QN800B è attualmente in vendita sul sito ufficiale di Unieuro a 1.983,20 euro. In precedenza, il televisore era proposto a 5.699 euro, il che implica un risparmio del 65%, pari a 3.715,80 euro. Sebbene il prezzo finale non sia accessibile a tutti, l’offerta potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per chi ha un budget adeguato.

È importante sottolineare che il modello in questione risale al 2022, ma l’ampio sconto potrebbe far passare in secondo piano questo dettaglio. La scheda tecnica del Samsung QE75QN800B è infatti piuttosto interessante, con un grande pannello da 75 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Il televisore è dotato di 4 porte HDMI e del sistema operativo Tizen, che offre tutte le funzionalità smart tipiche dei moderni TV.

Se siete interessati all’offerta di Unieuro sul Samsung QE75QN800B, è consigliabile agire rapidamente, poiché le promozioni di questo tipo tendono ad esaurirsi in fretta a causa della grande domanda. Prima di effettuare l’acquisto, è importante valutare attentamente le proprie esigenze in termini di dimensioni dello schermo, risoluzione e funzionalità smart, per assicurarsi che il prodotto sia adatto alle proprie necessità.

Inoltre, è sempre utile confrontare le offerte disponibili presso altri rivenditori, per essere certi di ottenere il miglior prezzo sul mercato. Potreste scoprire che altri negozi offrono promozioni simili o addirittura migliori sullo stesso modello o su altri TV di fascia alta.