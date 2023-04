Amazon sconta del 24% la smart TV Samsung da 43 pollici

Questi giorni, che hanno visto passare anche una festività, hanno dimostrato che il mondo Amazon risulta sempre pieno di offerte straordinarie. A testimoniarlo sono stati gli utenti che hanno potuto prendere al volo una delle più grandi offerte del momento, ovvero quella che riguarda una smart TV di Samsung.

Il prodotto in questione è arrivato con un corposo sconto, il quale consente di portarlo a casa con un prezzo sensibilmente più basso. Le caratteristiche sono eccezionali, così come la qualità del marchio che non stiamo di certo qui a presentare. Ricordiamo che tali opportunità possono scadere da un momento all’altro, per cui il nostro consiglio è sempre quello di fare quanto prima possibile.

Amazon: offerta al 24% di sconto una smart TV di Samsung da 43″, ecco le sue caratteristiche principali

Chi stava cercando una nuova televisione per il proprio soggiorno o magari per una delle stanze in casa, potrà restare soddisfatto di ciò che viene proposto oggi. Amazon vede infatti uno dei migliori dispositivi tra le smart TV in offerta al 24%.

La televisione in questione che fa parte della serie Crystal UHD di Samsung, è uno dei migliori esemplari per quanto concerne il rapporto tra qualità e prezzo. Questo modello, costruito nel 2021, implica al suo interno anche l’assistente vocale Alexa. La diagonale dello schermo è di 43″, con la risoluzione massima che arriva al 4K con tecnologia HDR.

Risulta estremamente leggera e dunque poco ingombrante per via delle sue misure. Il prezzo è di 419€ in sconto su Amazon. Per acquistarla adesso, potete aggiungerla al carrello.