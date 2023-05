sponsor

Le informazioni riguardanti GTA 6 sono protette in maniera estremamente seria da Rockstar Games. La software house non ha rilasciato alcun dettaglio ufficiale in merito al nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto.

Complice di questa situazione è stato certamente l’enorme leak di informazioni riservate inerenti il gioco. Infatti, un hacker è riuscito ad ottenere video gameplay, mappe e dettagli sul gioco, anche se relativi a versioni alpha o di test.

Da allora, Rockstar Games ha scelto di non comunicare nessuna informazione aggiuntiva su GTA 6. I giocatori si aspettano un possibile annuncio in ogni momento e sperano che il lancio ufficiale del titolo possa avvenire a breve.

Rockstar Games ha nascosto un messaggio su GTA Online per prendere in giro gli utenti che chiedono incessantemente la data di uscita di GTA 6

Consci della situazione, il team di sviluppo ha deciso di iniziare a giocare con i fan attraverso alcuni messaggi in codice. Come postato su Reddit, il nuovo aggiornamento settimanale di GTA Online sembra nascondere un messaggio relativo a GTA 6.

Nel messaggio si legge che “Ogni anno arriva con la promessa speranzosa che quest’anno finalmente tutto si unirà.Beh, il 2023 potrebbe essere quell’anno!“. Il testo è relativo al nuovo veicolo premio della Ruota della Fortuna di GTA Online, ma il significato sembra essere rivolto a tutt’altro.

Precedenti indiscrezioni indicavano che Rockstar Games fosse intenzionata a lanciare definitivamente GTA 6 entro la fine del 2023. Il messaggio nascosto potrebbe indicare proprio questa possibilità, ma al momento si tratta solo di supposizioni. Il team di sviluppo ci ha abituato a scherzi simili nel corso degli anni, così come ad anticipazioni nascoste all’interno dei vari titoli. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.