I giocatori stanno attendendo con ansia il debutto di GTA 6, nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto. Gli sviluppatori di Rockstar Games non si sono ancora sbilanciati su una possibile data di uscita per il titolo, ma le indiscrezioni a riguardo si stanno facendo sempre più insistenti.

Stando ad un nuovo report trapelato in rete, il gioco si preannuncia colossale sotto tutti i punti di vista. Come riportato dai ragazzi di Gamingbible, la software house sta facendo le cose veramente in grande.

La mappa di gioco di GTA 6 sarà immensa, nettamente più grande di quella vista su GTA V. Tuttavia, un altro elemento senza precedenti potrebbe essere il budget dedicato al gioco. Infatti, il costo per lo sviluppo e il marketing potrebbero avere voci di spesa mai visti prima nel settore vieoludico.

Il team di Rockstar Games sta investendo tutto su GTA 6 e il titolo potrebbe raggiungere un interessante primato e diventare il gioco più costoso mai realizzato

Al momento del rilascio di GTA V, si arrivò a stimare un costo totale di realizzazione pari a circa 265 milioni di dollari. I costi per GTA 6, invece, si preannunciano nettamente più alti. Infatti, il budget dedicato allo sviluppo potrebbe addirittura partire da 250 milioni di dollari.

Questo significa che considerando tutti i costi, inclusi anche quelli di marketing, la cifra totale per il gioco si potrebbe attestare su 1 miliardo di dollari. In precedenza, altri report indicavano cifre superiori ai 2 miliardi di dollari.

In entrambi i casi, se le cifre dovessero essere veritiere, GTA 6 si preannuncia come il videogioco più costoso mai realizzato. Ricordiamo che, al momento, si tratta di speculazioni e non ci sono informazioni ufficiali in merito.