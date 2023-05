Questo mese WindTre attira l’attenzione dei nuovi clienti proponendo loro uno smartphone Motorola a costo zero. Attivando l’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay tutti hanno la possibilità di ottenere mensilmente anche 100 GB di traffico dati e delle ottime quantità di minuti ed SMS.

Offerta WindTre: come ottenere uno smartphone Motorola gratis!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G è dedicata a tutti i nuovi clienti del gestore, i quali possono richiederne l’attivazione con o senza portabilità del numero dal precedente operatore. Ogni mese è richiesta una spesa di rinnovo di 14,99 euro, che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

La tariffa è disponibile esclusivamente in versione Easy Pay. Quindi, i nuovi clienti al momento dell’attivazione dovranno indicare la modalità tramite la quale desiderano affrontare la spesa di rinnovo. WindTre permette di procedere con il pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre permette di abbinare all’offerta l‘acquisto di uno smartphone a rate e offre la possibilità di ottenere un dispositivo gratis. I nuovi clienti, infatti, possono decidere di acquistare un Motorola Moto G53 5G così da non dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva. In questo caso l’operatore non richiederà alcun costo iniziale né spese extra ma optando per uno smartphone differente sarà necessario affrontare rate mensili che variano in base al dispositivo scelto. Gli utenti interessati possono accedere al sito ufficiale del gestore o recarsi in uno dei negozi fisici per consultare il listino.