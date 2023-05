WindTRE REGALA 150GB con la nuova offerta TOP, prezzo assurdo

WindTRE sta dando il massimo da ormai qualche mese a questa parte. Ancora una volta, per tutti coloro che non l’avessero ben capito, il provider cercherà in tutti i modi di battere la concorrenza.

Promuovere offerte di livello, che costano poco e che comprendono molti contenuti a loro interno, è diventata ormai una consuetudine. A dimostrarlo è proprio l’ultima soluzione mobile lanciata sul mercato. Questa è in grado di garantire un prezzo bassissimo ma allo stesso tempo tutto quel che serve sia per internet che per minuti e SMS.

WindTRE, l’offerta migliore del momento è senza dubbio la GO 150 TOP+: ecco cosa offre per 5,99€ al mese

Dopo aver lanciato la sua offerta che costa solo 5,99€ al mese per chi la sceglie, WindTRE effettua le prime prove di dominio. La nuovissima GO 150 TOP+ è l’esemplare perfetto di promozione mobile per portare dalla sua parte tantissimi nuovi utenti.

Quello che infatti le persone cercano è senza ombra di dubbio tanta convenienza ed allo stesso tempo la qualità. WindTRE con questa promo offre entrambe le caratteristiche ed anche una discreta quantità visti i contenuti presenti. Ricordiamo infatti che all’interno di questa proposta sono disponibili minuti senza limiti per le telefonate urbane ed interurbane, 200 messaggi da inviare a tutti e 150 giga per navigare in rete usando il 4G+.

Non abbiate paura di non avere il 5G, dal momento che in Italia non c’è tanta differenza di qualità proprio con il 4G. Potete stare quindi tranquilli di avere ottime performance dal punto di vista della navigazione in rete, in qualsiasi posto vi troviate.