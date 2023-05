sponsor

Con sempre maggiore frequenza, si sente parlare dei pericoli legati allo smishing. Questa particolare truffa online è pensata dagli hacker per sfruttare il canale degli SMS al fine di rubare dati personali e finanziari.

Si tratta di una particolare forma di phishing che però avviene tramite SMS e non tramite email. Il funzionamento della truffa è molto simile in quanto sfrutta dipendenza degli utenti dagli smartphone. Tuttavia, lo smishing è una minaccia che non va sottovalutata in quanto può causare danni molto seri se non si è adeguatamente protetti.

In questo articolo, analizzeremo come funziona lo smishing e come evitare di cadere in questa trappola. I truffatori utilizzano messaggi di testo o SMS per inviare un link malevolo o un’applicazione fraudolenta che nasconde un malware.

Lo Smishing rappresenta una minaccia sempre più importante per la sicurezza online. Scopriamo come evitare di cadere in questa subdola trappola!

In alcuni casi, gli hacker utilizzano anche il nome di un’organizzazione o un’azienda famosa per ingannare le persone e far loro cliccare sui link. Alcuni esempi molto utilizzati possono essere la richiesta di conferma dei dati da parte della banca, un pagamento in sospeso o anche un pacco in consegna.

Per evitare di cadere in trappola con lo smishing, è importante adottare alcune misure di sicurezza. È fondamentale non cliccare mai sui link sospetti ricevuti via SMS. Se si riceve un messaggio di testo che sembra sospetto o che chiede informazioni personali o finanziarie, non bisogna mai considerarlo attendibile.

Un’altra regola generalmente utile è quella di diffidare di qualsiasi messaggio che sembri troppo bello per essere vero. Se tramite SMS viene confermato la vincita di un premio o un regalo, molto probabilmente si tratta di una truffa. Infatti, il vero obiettivo è quello di accedere alle informazioni personale e finanziarie.

Un ulteriore mezzo per proteggere i propri dati è quello di utilizzare un’applicazione antivirus per proteggere il proprio dispositivo. In questo modo sarà possibile individuare e rimuovere eventuali malware presenti sul device.

Ricordiamo che lo smishing rappresenta una minaccia sempre più diffusa per la sicurezza online. Tuttavia, il modo migliore per proteggersi è quello di fare sempre attenzione e utilizzare le giuste precauzioni. Diffidate sempre dei link sospetti e non fornite mai i vostri dati personali e finanziari tramite email o SMS.