I brevetti depositati da Apple danno prova dell’esistenza costante di idee che potrebbero rivoluzionare i dispositivi rendendoli decisamente all’avanguardia. Negli ultimi anni il colosso ha registrato documenti che hanno permesso di conoscere soluzioni davvero particolari ma quanto descritto non sempre risulta essere destinato a prendere vita. Chissà quale sarà il destino dell’ultimo brevetto per iMac registrato da Apple!

Apple deposita un brevetto per iMac: il dispositivo proietta le immagini sulle pareti!

Soltanto negli ultimi giorni è trapelato in rete un brevetto chiamato “Housing structures and input-output devices for electronic devices”, che coinvolge quelli che potrebbero essere gli iMac del futuro.

Apple descrive il funzionamento della nuova tecnologia applicandola a un iMac che, grazie a delle porzioni in vetro o trasparenti, sarebbe in grado di proiettare le immagini sulle pareti circostanti. Inoltre, il documento fa riferimento all’implementazione di sensori dedicati al rilevamento dello sguardo, fotocamere e altri sensori tutti dedicati al Face ID.

Il colosso di Cupertino ha già depositato il suo brevetto ma non è possibile affermare che quanto descritto sarà effettivamente introdotto sui futuri iMac. Un particolare molto rilevante riguarda inoltre la totale assenza di riferimenti all’iMac come unico dispositivo al quale sarebbe destinata la nuova tecnologia. Apple potrebbe introdurre la novità anche su altri device rendendoli decisamente interessanti.

Questo come tantissimi altri brevetti attribuiti a Apple potrebbe essere accantonato e non essere destinato a prendere vita. L’emergere di ulteriori novità a riguardo chiarirà se quanto pensato dal colosso diventerà effettivamente realtà o meno. Nell’attesa non ci resta che porre la nostra attenzione su quelli che saranno i particolari della prossima generazione di iPhone, il cui lancio avverrà nel mese di settembre.