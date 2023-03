Le versioni future del visore AR/VR che Apple potrebbero aiutare le persone con problemi agli occhi, secondo le informazioni condivise durante il fine settimana da Mark Gurman di Bloomberg nel suo ultimo numero della newsletter PowerOn. Secondo Gurman, Apple ha uno speciale team che lavora su una tecnologia di nuova generazione che comprende l’intelligenza artificiale, e aiuterà le persone con problemi visivi.

Sebbene non siano disponibili dettagli su ciò che Apple ha in fase di sviluppo per un futuro visore AR/VR, l’accessibilità è sempre stata un’area di interesse per l’azienda. Apple mira a rendere i suoi dispositivi utilizzabili da tutti e iPhone, iPad e Mac hanno una gamma di impostazioni che forniscono ulteriore assistenza per chi ha vari problemi visivi, uditivi e motori.

In futuro potremmo vedere un nuovo modo di usare il visore

Le voci suggeriscono che la prima versione del visore AR/VR avrà più di una dozzina di telecamere, molte delle quali verranno utilizzate per mappare l’area intorno all’utente. Questa funzionalità potrebbe consentire all’auricolare di proiettare informazioni visive extra a coloro che sono ciechi o hanno altri problemi visivi e potrebbe potenzialmente fornire indicazioni audio a coloro che non vedono.

Potrebbero esserci funzioni mirate per le persone con malattie come l’AMD (degenerazione maculare legata all’età), che causa punti ciechi nella vista. Gli occhiali Oculenz AR Wear, ad esempio, sono stati descritti come in grado di utilizzare lenti mobili per modificare lo streaming video in tempo reale per spostare oggetti in un’area che le persone affette da AMD possono vedere.