Lidl distrugge Unieuro con una sorpresa, TECNOLOGIA al 70% di sconto

Non sarebbe facile scegliere le offerte di un volantino piuttosto che di un altro. Questo ormai è chiaro, ma quando arrivano proposte come quelle che il celebre marchio Lidl sta facendo vedere durante gli ultimi giorni, la direzione degli utenti sembra essere univoca. Tutti i punti vendita in Italia sono infatti coinvolti nel periodo promozionale, il quale non vede solo alimentari e beni di prima necessità in generale disponibili a prezzi bassi, ma anche qualche pezzo utile nel mondo dell’elettronica. Ovviamente si tratta dell’area riservata agli elettrodomestici.

Lidl: distrutta la concorrenza con offerte mostruose dal punto di vista degli elettrodomestici, ecco quali

Se stavate cercando una nuova friggitrice ad aria calda, Lidl può accontentarvi. Il prezzo è di 34,99€ con tre anni di garanzia per il modello con capienza da 1,5 litri.

Segue anche un’altra offerta interessante, ovvero un forno a microonde a 59€. La sua capienza è di 17 litri e anche in questo caso ci sono tre anni di garanzia.

Qui in basso trovate tutte le pagine del volantino con le promozioni al completo in ogni ambito. Anche gli utensili da lavoro hanno raccolto tanti consensi visti i prezzi bassi e la grande qualità espressa.