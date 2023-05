Lidl ASSURDA, distrutta Euronics con le offerte di tecnologia al 60%

Le offerte di Lidl sono eccezionali, proprio come mostra il nuovo volantino lanciato ultimamente che durerà fino al prossimo 7 maggio.

Lidl: qui in basso c’è il volantino per intero con gli sconti clamorosi, la tecnologia e verso le ultime pagine

Il nuovo volantino di Lidl vede possibilità eccezionali. Ci sono infatti delle offerte molto utili che strizzano l’occhio a coloro che vogliono equipaggiare al meglio il proprio ambiente domestico. Oltre ai tanti prodotti da acquistare per quanto riguarda i generi alimentari, il colosso mette a disposizione tantissime utilità per la casa in generale. Ovviamente a tutto questo si va a mescolare perfettamente il mondo dell’elettronica, con alcuni elettrodomestici di ultima generazione che non possono fare altro che offrire un upgrade sotto determinati punti di vista.

Come avete avuto modo di vedere all’interno del volantino qui in alto, Lidl lancia dei prezzi straordinari. In primo luogo non può passare inosservata la promozione che vede la friggitrice ad aria calda con capienza da 1,5 litri in grande sconto. Questa costerà infatti 34,99€ per chi deciderà di acquistarla, con un periodo di garanzia di addirittura tre anni.

Segue poi anche un forno a microonde, il quale mostra una capienza pari a 17 litri. Il prezzo in questa occasione sarà di 59€, sempre con tre anni di garanzia. Queste però sono solo alcune delle grandi offerte di Lidl, per cui non mi resta altro che sfogliare il volantino e prendere al volo quello che più vi occorre.