Per questo nuovo mese di maggio, il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di aggiornare il suo catalogo. In particolare, l’operatore ha deciso di introdurre diverse nuove offerte e questa volta includono fino a 1000 SMS verso tutti i numeri ma non solo. Per tutti i nuovi clienti, infatti, non è neanche previsto il costo di attivazione.

Kena Mobile, a maggio nuovo catalogo di super offerte low cost

Maggio inizia col botto per Kena Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico virtuale di TIM ha deciso di stupire, aggiornando il suo catalogo con diverse novità. Le nuove offerte proposte dall’operatore, infatti, non prevedono costo di attivazione e propongono inoltre 1000 SMS verso tutti i numeri. In passato, invece, le offerte proponevano soltanto 500 SMS.

Tra le nuove offerte proposte dall’operatore, troviamo la nuova Kena 6,99 130 GB Star Promo. Quest’ultima ha un costo molto basso di soli 6,99 euro al mese. Nonostante questo, include ogni mese 1000 SMS verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 130 GB di traffico dati con connettività 4G. Si tratta di un’offerta rivolta principalmente a chi proviene da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Un’altra nuova offerta proposta dall’operatore è Kena 7,99 150 GB Star Promo. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati per navigare, 1000 minuti verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo in questo caso è di 7,99 euro al mese. C’è poi anche la nuova offerta Kena 9,90 230 GB Star Promo che propone ogni mese addirittura 230 GB di traffico dati.