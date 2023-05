Google Play Store, app e giochi a pagamento gratis oggi con 15 titoli

sponsor

L’appuntamento settimanale con i migliori titoli a pagamento che diventano gratis sul Play Store di Google è ritornato.

Oggi ci sarà quindi questa grande occasione, la quale sarà da non perdere visto che a breve tutto potrebbe ritornare al suo stato originale.

Android beneficia delle offerte del Play Store di Google, ci sono titoli a pagamento gratis solo per oggi

Dopo aver visto tante volte le migliori offerte da parte di alcuni market online in riferimento a sistemi operativi ben precisi, oggi è la volta del mondo Android. Il Google Play Store mette infatti in fila una serie di titoli a pagamento che potranno essere scaricati totalmente gratis. Come sempre non ci sarà bisogno di cercare altrove, visto che abbiamo deciso di realizzare un elenco con alcuni dei migliori giochi e alcune delle migliori applicazioni.

Procedere al download sarà estremamente facile dal momento che tutto ciò che gli utenti dovranno fare sarà solo cliccare sui link in corrispondenza dei titoli stessi. Una volta scaricati sullo smartphone, potranno essere sempre fruibili a patto che l’unico account utilizzato sia quello con il quale è stato effettuato il download. Ecco l’elenco: