Optima Super Mobile Smart, offerta wow con 100 GB

Tra i vari operatori telefonici virtuali disponibili in Italia, Optima Mobile stupisce ancora grazie alla sua allettante proposta. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di stupire ancora proponendo una nuova offerta shock. Si tratta di Optima Super Mobile Smart ed include fino a 100 GB di traffico dati e non solo ad un prezzo super accessibile.

Optima lancia Optima Super Mobile Smart, nuova offerta super con 100 GB

Il noto operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha da poco reso disponibile una nuova offerta davvero interessante. Come già accennato in apertura, si tratta di Optima Super Mobile Smart. Quest’ultima stupisce per la sua ottima proposta ad un prezzo davvero super interessante.

Nello specifico, questa offerta ha un costo per il rinnovo mensile davvero super accessibile di appena 4,95 euro. Nonostante il costo sia quindi contenuto, l’operatore offre un grande quantitativo di traffico dati per navigare. Gli utenti che attiveranno potranno usufruire ogni mese di ben 100 GB di traffico dati per navigare.

Gli utenti avranno inoltre a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Per tutti i nuovi clienti dell’operatore non è previsto alcun costo di attivazione. Per chi attiva l’offerta in questione online, è previsto un costo scontato per la scheda sim pari a 9,90 euro. Ricordiamo che la nuova offerta di Optima è attivabile sia dai nuovi clienti che attivano un nuovo numero sia da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità da altri operatori.