Al momento sono disponibili diverse offerte di rete mobile interessanti, ma una di quelle da non farsi sfuggire è senza ombra di dubbio Optima Super Mobile. Questa offerta è infatti pazzesca dato che ha un prezzo davvero bassissimo ed offre addirittura 200 GB di traffico dati. Manca però davvero pochissimo tempo per poterla attivare, quindi bisogna affrettarsi.

Optima Super Mobile sarà disponibile soltanto per pochissimi giorni

Optima Super Mobile è un’offerta davvero super ma rimane davvero poco tempo per poterla attivare. Sul sito ufficiale dell’operatore è infatti riportato che l’offerta in questione sarà disponibile soltanto fino al 1° maggio 2023. Rimane quindi davvero pochissimo tempo per poterla attivare.

L’offerta del noto operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha un prezzo davvero molto basso. Gli utenti dovranno infatti pagare soltanto 4,95 euro al mese. Nonostante questo, gli utenti avranno a disposizione addirittura 200 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili con connettività 4G+ con una velocità massima di 60 Mbps in download e di 30 Mpbs in upload.

L’offerta in questione include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri nazionali. Una volta selezionata l’offerta, gli utenti dovranno pagare un costo totale di 14,85 euro. Questi ultimi comprendono il costo del rinnovo del primo mese e 9,99 euro per il costo della scheda sim. Ricordiamo inoltre che gli utenti non dovranno pagare alcun costo di spedizione, dato che viene offerto gratuitamente dall’operatore virtuale.

Insomma, tutti coloro che avevano intenzione di cambiare la propria offerta dovranno affrettarsi per non lasciarsi sfuggire Optima Super Mobile.