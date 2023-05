Realme 11 Pro+, specifiche confermate da Geekbench

Fra circa una settimana il noto produttore cinese Realme presenterà ufficialmente la sua nuova serie di smartphone Realme 11. Fino ad ora sono emersi diversi dettagli. Nonostante questo, nel corso delle ultime ore il modello Realme 11 Pro+ è stato avvistato nei risultati benchmark del noto portale Geekbench. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Realme 11 Pro+ avvistato in queste ore sul portale di benchmark Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone del noto produttore cinese Realme è stato avvistato nei risultati benchmark del portale Geekbench. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Realme 11 Pro+. Sul portale, lo smartphone in questione è stato registrato con il numero di modello Realme RMX3740.



Per quanto riguarda i risultati dei benchmark, in single core lo smartphone ha totalizzato 838 punti, mentre in multi core il device è riuscito a totalizzare 2302 punti. Oltre a questo, i risultati pubblicati dal noto portale Geekbench ci hanno inoltre confermato alcune altre specifiche tecniche. Nello specifico, il modello in questione è alimentato da un processore di casa MediaTek.

Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 1080, mentre a supporto sono presenti 12 GB di RAM. Non è comunque da escludere che l’azienda decida di rendere disponibili altri tagli di memoria. Per quanto riguarda il software, invece, a bordo è installato Android 13. Ricordiamo comunque che in queste settimane sono emersi anche altri dettagli. Realme 11 Pro+ avrà ad esempio un ampio display con una diagonale da 6.7 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con i bordi leggermente curvi.