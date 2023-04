Sono da poco arrivate nuove informazioni riguardanti la prossima serie di smartphone di punta del produttore cinese Realme. Nel corso delle ultime ore, infatti, il prossimo Realme 11 Pro+ è stato avvistato in rete in alcune immagini dal vivo. Qui, in particolare, lo smartphone viene raffigurato nella nuova colorazione Gold.

Realme 11 Pro+, arrivano nuove immagini dal vivo nella colorazione Gold

Realme sta preparando l’arrivo della prossima serie di smartphone 11. Uno dei prossimi modelli sarà il nuovo Realme 11 Pro+. Quest’ultimo sembra che porterà una ventata d’aria fresca rispetto ai precedenti modelli, almeno dal punto di vista estetico. Dalle immagini dal vivo appena emerse in rete, infatti, è possibile notare come sia presente un design nuovo.



Sul retro della backcover, infatti, è chiaramente visibile la presenza di uno strano modulo fotografico. Si tratta infatti di un modulo di forma circolare, piuttosto simile a quanto abbiamo avuto modo di vedere su alcuni nuovi smartphone della produttore cinese Honor e anche come il Huawei Mate 40 Pro.

In queste immagini, è poi possibile scorgere lo smartphone in una inedita colorazione, che si chiamerà probabilmente Gold. In queste ultime settimane sono poi emersi alcuni rumors e indiscrezioni. Secondo questi ultimi, sappiamo che il prossimo Realme 11 Pro+ avrà sul fronte un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che a bordo ci sarà un processore MediaTek della serie Dimensity 7000. In accoppiata, non dovrebbero mancare tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage interno.