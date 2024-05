Gli appassionati di videogiochi che possiedono dispositivi iOS possono ora gioire, poiché è stato rilasciato Gamma. Un emulatore gratuito per la prima console PlayStation, su App Store esattamente l’11 maggio. Questa nuova piattaforma consente ai possessori di iPhone e iPad di rivivere i classici giochi della PS1 direttamente sui loro dispositivi mobili. Senza la necessità di acquisti in-app. Gamma, sviluppato da ZodTTD, offre tantissime ed interessanti funzionalità. Tra cui la personalizzazione dei controlli touch-screen e il supporto per controller Bluetooth esterni. Al fine di rendere l’esperienza di gioco ancora più versatile e coinvolgente. In più, l’emulatore supporta il salvataggio automatico su piattaforme cloud come Google Drive e Dropbox. Semplificando il processo di archiviazione dei progressi effettuati.

Gamma, un nuovo gioiello tecnologico

Una delle caratteristiche più apprezzate di Gamma è la sua interfaccia utente intuitiva. Quest’ultima richiama il popolare emulatore Delta creato da Riley Testut. Ciò rende la navigazione e l’utilizzo dell’applicazione un’esperienza familiare per gli utilizzatori iOS. Ma, malgrado le sue qualità, alcune persone hanno segnalato la presenza di fastidiosi bug che influenzano l’esperienza di gioco. Fortunatamente, la società sviluppatrice si è impegnata a risolvere questi problemi attraverso l’introduzione di patch correttive nelle prossime settimane. Garantendo così un utilizzo fluido e senza più intoppi.

In più, Gamma non richiede alcun file BIOS per l’emulazione dei videogame PlayStation. Il che semplifica ulteriormente l’avvio dei giochi e lo rende accessibile anche per coloro che sono meno esperti. L’emulatore supporta davvero tanti videogiochi. Dai classici come Final Fantasy VII ai preferiti come Ridge Racer e Resident Evil. Però è importante notare che non è comunque perfetto e privo di qualsiasi errore. Infatti, potrebbe non supportare tutti i giochi in modo ottimale. Come evidenziato da alcuni utenti che hanno riscontrato problemi con la visualizzazione delle scritte in piattaforme come Tombi. Al di là di tutto, la situazione rappresenta comunque un passo avanti molto importante per gli amanti del settore. I quali possono finalmente rivivere i classici del passato in modo conveniente e accessibile direttamente sui loro dispositivi mobili.