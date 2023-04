Dead Island 2, i giocatori sono infastiditi da un aspetto del gameplay

Il successo di Dead Island 2 è fuori discussione. I giocatori si sono immersi totalmente nella Los Angeles post apocalittica di sviluppata da Dambuster Studios e pubblicata da Deep Silver.

La conferma arriva direttamente dal publisher che ha condiviso alcune statistiche molto interessanti sul titolo. Tuttavia, alcuni giocatori sono piuttosto infastiditi da una particolare meccanica che rende il gameplay noioso.

In particolare, durante lo svolgimento delle missioni, spesso ci si ritrova a ripulire completamente dagli zombi l’area di gioco. Purtroppo, quando si effettuano determinate azioni come tirare una leva, parlare con un personaggio non giocante o altro, all’improvviso l’area si ripopola completamente.

Come se non bastasse, alcuni zombie sembrano uscire dal nulla, direttamente dietro il giocatore. Non emettono alcun suono, verso o richiamo come tutti gli altri e afferrano il personaggio alle spalle facendo partire il quick time event.

Gli utenti di Dead Island 2 sono stanchi degli zombie che appaiono dal nulla direttamente dietro il personaggio anche dopo aver ripulito completamente l’area di gioco

Chiaramente questa dinamica serve a mantenere alta l’azione in ogni momento, ma queste apparizioni improvvise e inevitabili, i cosiddetti jumpscare, alla lunga potrebbero infastidire alcuni utenti.

Per sottolineare il malcontento relativo a questa dinamica di Dead Island 2, è nato un thread su Reddit. Come affermato dall’utente DeV4der: “Seriamente? Sono appena arrivato all’hotel e prima di entrare ho provato a ripulire l’area limitrofa ma non vedevo nessuno zombie, mi giro e mi allontano un po’, tutto sembra sicuro ma non appena mi giro di nuovo vengo attaccato da uno zombie“.

Altri utenti si sono presto uniti alla conversazione confermando che si tratta di uno degli aspetti peggiori del gioco. In compenso, altri giocatori sono favorevoli a questa trovata degli sviluppatori in quanto costringe ad un approccio più cauto, guardandosi più spesso le spalle.

Un altro aspetto ampiamente criticato è la velocità di spawn degli zombi dopo aver abbandonato un’area. Gli zombie tornano a popolare una determinata porzione di mappa in maniera troppo rapida, rendendo complicato riattraversare un’area già liberata in precedenza. Ovviamente si tratta di commenti dei singoli utenti su dinamiche che difficilmente gli sviluppatori di Dead Island 2 andranno a modificare nel corso del tempo.