Ecco una lista delle auto elettriche più attese del 2023

Sono molti i modelli di auto elettriche che in questi mesi dovranno uscire sul mercato, eccone quindi alcuni che non puoi assolutamente non conoscere.

Hyundai Ioniq 6

Sulla scia dell’enorme successo della Ioniq 5 arriva una berlina completamente elettrica di Hyundai con un’autonomia completamente elettrica fino a 614 km.

Rivelata alla fine dello scorso anno, l’elegante berlina dovrebbe raggiungere gli showroom europei quest’estate con una scelta tra trazione posteriore o trazione integrale e una batteria standard o a lungo raggio.

Grazie alla ricarica super veloce, puoi aggiungere 351 km di autonomia in soli 15 minuti. Auto rivali come la Model 3 di Tesla, la BMW i4 e la Polestar 3, la Ioniq 6 impressiona con eccellenti credenziali di sicurezza ed è stata premiata come Best in Class nella categoria Large Family Car quando testata dall’EuroNCAP.

Data uscita prevista: estate 2023

Jeep Avenger

Jeep è stata una delle ultime case automobilistiche ad abbracciare il mondo dell’elettrico, ed è proprio con il nuovo Avenger che la società vuole innescare una rinascita per il marchio americano rilasciando altri tre veicoli elettrici in arrivo prima del 2025.

Premiata con il prestigioso European Car of the Year 2023 è alimentata da una batteria da 54 kWh con 400 km di autonomia con una singola carica e velocità di ricarica fino a 100 kW.

In arrivo nelle concessionarie europee in primavera, questa piccola ma sofisticata offerta di Jeep ha il giusto mix di robustezza classica e tecnologia moderna.

SUV Mercedes EQE

Splendidamente rifinito, fluido e con un’incredibile gamma di tecnologie, pochi veicoli elettrici possono eguagliare l’EQE.

Una versione SUV della berlina business sarà la prossima di una linea sempre più fiorente di auto elettriche prodotte dalla casa automobilistica tedesca.

Disponibile ora su ordinazione nella maggior parte dei paesi europei, secondo Mercedes, il SUV di lusso ha un’autonomia di oltre 600 km con una batteria da 90 kWh e presenterà l’MBUX Hyperscreen che ha debuttato nella EQS.

Lo schermo da 141 cm porta l’intrattenimento in auto a un livello superiore, ma ha un prezzo altrettanto impressionante.

Data di uscita prevista: estate 2023