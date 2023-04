Netflix ha lanciato un nuovo piano con pubblicità

La piattaforma di contenuti in streaming Netflix nella giornata di ieri, giovedì 27 aprile 2023 ha lanciato un nuovo piano di abbonamento standard con pubblicità.

Il nuovo pacchetto in questione sostituisce il precedente piano denominato “Base con Pubblicità“, proposto a partire dallo scorso 3 Novembre 2022. Scopriamo insieme maggiori dettagli e prezzo.

Netflix lancia il nuovo piano standard con pubblicità

A differenza del piano Base con Pubblicità non più disponibile, che consentiva di godere dell’intrattenimento offerto dalla piattaforma da un unico dispositivo alla volta, il piano Standard con Pubblicità permette di guardare Netflix su due dispositivi supportati alla volta. Questa nuova versione prevede un prezzo più basso rispetto agli altri pacchetti disponibili perché, oltre alla presenza della pubblicità, non mette a disposizione dei clienti alcuni film e serie TV e non consente il download dei titoli.

La qualità video disponibile è il Full HD e i giochi inclusi per dispositivi mobili rimangono accessibili senza limiti, come accadeva con il precedente piano Base con Pubblicità. In generale i piani con pubblicità, al contrario di quelli che non la prevedono, promuovono inserzioni pubblicitarie prima e durante la riproduzione della maggior parte dei film e delle serie TV. Nei film Netflix appena usciti la pubblicità è presente solo prima dell’inizio del film.

Per quanto riguarda la frequenza e la durata delle pubblicità, Netflix afferma che il cliente possa assistere a mediamente circa 4 minuti di pubblicità ogni ora. Si tratta comunque di una stima variabile anche in base al titolo che si sta visionando. Il nuovo piano ha un costo di soli 5.49 euro al mese. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale del colosso.