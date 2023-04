Nelle scorse ore, Netflix ha pubblicato un post criptico sui propri canali social indicando che a breve sarebbero arrivate informazioni su The Witcher. La promessa da parte del colosso dello streaming è stata mantenuta appieno.

Infatti, Netflix ha pubblicato su YouTube il primo trailer per la terza stagione di The Witcher. La serie ci porta, ancora una volta, nel Continente per seguire le avventure di Geralt di Rivia, Yennefer e Ciri.

I tre protagonisti, interpretati rispettivamente da Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan, dovranno sfuggire a nuove minacce ed impedire che il Continente sprofondi ulteriormente nel caos. Il villain principale della stagione sarà il Professore, interpretato da Sunny Patel ma ci aspettiamo la presenza di altri personaggi tratti direttamente dai romanzi di Andrzej Sapkowski.

Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita della terza stagione di The Witcher, sarà l’ultima con Henry Cavill come interprete di Geralt di Rivia

Con il lancio del trailer ufficiale, Netflix ha anche confermato la data di uscita della terza stagione di The Witcher. Il colosso dello streaming ha diviso la stagione in due volumi che usciranno in momenti diversi.

Il Volume 1 sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 29 giugno mentre il Volume 2 arriverà circa un mese dopo, il 27 luglio. Al momento non è chiaro come saranno suddivise le puntate e se il Volume 2 sarà composto esclusivamente da due o tre puntate che rappresenteranno il finale di stagione.

Infine, ricordiamo che questa sarà l’ultima stagione di The Witcher che vedrà Henry Cavill come protagonista. A partire dalla quarta stagione, il suo posto sarà preso da Liam Hemsworth.