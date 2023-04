Netflix è una delle piattaforme streaming più utilizzate al mondo grazie al vasto catalogo che offre contenuti adatti a tutti i membri della famiglia.

Negli anni della pandemia e del lockdown la piattaforma streaming ha raggiunto numeri da record in tutto il mondo ma con il ritorno alla normalità e soprattutto con l’avvento di nuovi servizi di streaming ha subito un netto calo di iscritti e di visualizzazioni.

Nonostante ciò, grazie all’introduzione del nuovo abbonamento con la pubblicità che permette di avere un prezzo inferiore gli ultimi mesi del 2022 e l’inizio del 2023 hanno visto tornare i numeri in crescita.

I contenuti del catalogo di Netflix comunque sono sempre di altissima qualità e ogni mese ne vengono aggiunti degli altri per la gioia di tutti gli spettatori.

Per il 2023 la piattaforma ha in serbo incredibili novità e molti fan sono già in trepidante attesa dei loro show preferiti.

Netflix: le tre serie tv più attese dell’anno

SUBURRA ETERNA

Una delle serie più attese su Netflix nel 2023 è Suburra Eterna, spin-off della fortunata serie Suburra che ha conquistato il pubblico italiano dal 2017 fino al 2020. La nuova serie sarà ambientata sempre a Roma e vedrà il ritorno di alcuni dei personaggi principali di Suburra. Non è ancora prevista una data d’uscita.

BERLINO

Il 2023 prevede l’arrivo di Berlino, un altro attesissimo spin-off che narrerà la storia di uno dei personaggi più amati de La casa di Carta. La serie racconterà le gesta del ladro impegnato in una grandiosa rapina ed è attesa per dicembre.

THE WITCHER 3

Il 29 giugno 2023 arriveranno i primi cinque episodi della terza stagione di The Witcher, mentre per la seconda parte bisognerà attendere il 27 luglio. La serie vedrà il ritorno di Henry Cavill nei panni dell’amato Geralt di Rivia alle prese con intrighi e tradimenti.