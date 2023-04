La Cina ha finalmente rotto il silenzio sulla misteriosa scomparsa di Zhurong, il rover dell’Agenzia Spaziale cinese diretto su Marte.

L’apparecchiatura è rimasta in letargo per quasi un anno, dopo essere scomparsa a maggio del 2022. Probabilmente è stata ricoperta da un eccessivo accumulo di sabbia e polvere, secondo quanto detto il suo progettista della missione. La dichiarazione del team di esperti dell’Agenzia rompe un silenzio di lunga data sul destino della missione stessa. La Cina tende a svolgere il proprio lavoro nello spazio con maggiore segretezza rispetto alle agenzie spaziali di altri Paesi, come la Nasa.

Il rover motorizzato Zhurong, che prende il nome da un Dio della mitologia cinese ossia il Dio del fuoco, è entrato in modalità di sospensione pianificata nel 2022. Le radiazioni solari con l’arrivo dell’inverno hanno interrotto la sua produzione di energia. Per questo il risveglio previsto a dicembre non si è ancora verificato. “Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dal rover da quando è entrato in letargo”, ha dichiarato Zhang Rongqiao, capo progettista del programma cinese di esplorazione di Marte. “Lo stiamo monitorando ogni giorno e crediamo che non si sia svegliato perché la luce solare non ha ancora raggiunto il livello minimo per la generazione di energia”.

Il destino del rover cinese scomparso da mesi nello spazio: rilasciate alcune dichiarazioni

Un accumulo di polvere molto probabilmente ha influenzato la produzione dell’energia necessaria e la capacità di Zhurong di svegliarsi, ha riferito martedì la televisione di stato cinese, citando Zhang. Una telecamera a bordo di una sonda della NASA in orbita attorno a Marte ha mostrato che il rover cinese non si è mosso almeno da settembre, secondo le immagini ufficiali. Zhurong pesa 240 kg, dispone di sei strumenti scientifici tra cui una fotocamera topografica ad alta risoluzione. Inoltre, ricordiamo che è stato incaricato di studiare il suolo e l’atmosfera della superficie del pianeta dopo essere atterrato senza incidenti nel maggio 2021.

Alimentato dall’energia solare, Zhurong ha anche cercato segni di vita antica nello spazio, tra cui acqua e ghiaccio sotterranei, utilizzando un radar che penetra nel terreno. Il rover ha esplorato la superficie marziana per 358 giorni. Ha viaggiato per 1.921 metri, superando di gran lunga la durata della sua missione originale di tre mesi. Oltre a Zhurong, altri due rover hanno operato su Marte: Perseverance e Curiosity della NASA, con il primo che vaga per la superficie del pianeta da più di due anni e il secondo da oltre un decennio.