Il futuro di WhatsApp è assolutamente roseo, nei prossimi mesi l’applicazione di messaggistica istantanea dovrebbe introdurre tantissime nuove funzioni che amplieranno al massimo l’usabilità quotidiana, rendendo l’app molto più versatile ed alla portata di ogni singolo consumatore.

Il duello con Telegram, la rivale che da tempo l’ha superata in termini di funzioni effettivamente accessibili, è ufficialmente aperto; stando alle ultime indiscrezioni, in tempi brevi dovremmo vedere la possibilità di modificare i messaggi, di cancellarli anche molto più tardi rispetto all’invio originario, oppure semplicemente di poter inserire didascalie nei file condivisi.

Se volete scoprire quali sono i nuovi coupon Amazon gratis, e riceverli in esclusiva sul vostro smartphone, allora dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram.

WhatsApp, queste sono le novità più interessanti

Da un’attenta analisi della versione beta per Android, più precisamente la 2.23.8.22, è stato scoperto che presto WhatsApp dovrebbe permette di modificare il titolo dei file condivisi (sia essi documenti o testo), ma anche semplicemente di poter aggiungere una didascalia, o meglio definita come descrizione, all’atto della singola condivisione.

La stessa funzione la possiamo vedere direttamente su Telegram, segnale che a tutti gli effetti non è nulla di nuovo, nè di innovativo, ma un qualcosa che permetterebbe a WhatsApp di accorciare le distanze nei confronti della rivale. E’ chiaro che, stando alle indiscrezioni, le novità più interessanti di WhatsApp sarebbero ben altre, tanti di noi stanno aspettando a tutti gli effetti la modifica dei messaggi, con il rischio che l’aggiunta della didascalia possa effettivamente passare in secondo piano, per lasciare lo spazio ad altro di più allettante.