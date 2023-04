Whatsapp, presto potresti non trovare più l'app sul tuo smartphone

La nota applicazione di messaggistica istantanea, WhatsApp, si appresta a interrompere il supporto su alcuni smartphone, introducendo un cambiamento significativo con la versione beta 2.23.9.2 per Android. Avete capito bene, la nuova versione presto non sarà più compatibile con gli smartphone che utilizzano versioni di Android precedenti alla 5.0.

Whatsapp: le conseguenze del cambio di rotta

Questo passo è stato intrapreso per garantire che WhatsApp possa sfruttare le più recenti funzionalità di sicurezza e offrire la migliore esperienza utente possibile. Inoltre, permette agli sviluppatori di focalizzarsi sulle nuove funzionalità per la maggior parte degli utenti che utilizzano versioni più aggiornate del sistema operativo.

Sebbene riguardi dispositivi ormai datati, ci sono ancora utenti che utilizzano smartphone con versioni di Android precedenti alla 5.0, rendendo la situazione rilevante per una parte della base utenti. È importante considerare che, per il momento, questo cambiamento riguarda solamente la versione beta dell’app, ma è probabile che venga esteso anche alla versione stabile di WhatsApp in futuro.

Questo cambio di direzione potrebbe incoraggiare gli utenti a valutare l’aggiornamento dei loro dispositivi a modelli più recenti o a cercare alternative per la messaggistica istantanea. Ciò potrebbe avere un impatto sul mercato degli smartphone e sulle scelte dei consumatori, portando a una maggiore adozione di dispositivi più moderni e sicuri.

È anche vero che gli utenti interessati dal cambiamento potrebbero prendere in considerazione l’uso di altre applicazioni di messaggistica come Telegram, Signal o Viber, le quali potrebbero offrire maggiore compatibilità. Tuttavia, è importante notare che anche queste app potrebbero decidere da un momento all’altro di interrompere il supporto per vecchie versioni di Android.