Android, REGALATE dal Play Store 10 app a pagamento oggi gratis

Quello che gli utenti Android venerano ogni giorno, è la grande possibilità di spaziare tra vari ambiti e di utilizzare molteplici funzioni. Questa piattaforma mobile consente dunque di fare quello che altre invece non permettono, aspetto che ha contribuito alla sua grande crescita. Il robottino verde non per caso si diffonde ormai equamente in oltre 60 paesi del mondo, tra un numero di utenti che sarebbe superiore ai 2 miliardi. Questi numeri lasciano davvero di stucco, soprattutto per quanto riguarda la rivalità ad esempio con iOS.

Un altro aspetto che non può passare in secondo piano è la varietà e versatilità dei contenuti che possono essere scaricati. Ogni dispositivo implementato dal sistema operativo Android è infatti in grado di ospitare al suo interno applicazioni e giochi esclusivi. Il tutto è permesso ovviamente dal market più famoso del mondo, quel Play Store di Google di cui tutti sono a conoscenza. Anche oggi è arrivata una fenomenale promozione, la quale riguarda tantissimi titoli presenti sullo store.

Android regala tante applicazioni e tanti giochi a pagamento gratis solo per oggi sul Play Store di Google

Abbiamo raccolto in basso alcuni dei titoli che potrete oggi scaricare eccezionalmente gratis dal Play Store di Google. Chiaramente è solo una selezione, visto che ce ne sono molti altri che dei prossimi giorni torneranno ad essere a pagamento. Per partire con il download ufficiale, vi basterà cliccare sul nome del titolo che vi interessa: