Android pazzesca, oggi REGALA giochi a pagamento dal Play Store GRATIS

Quando gli utenti Android capitano in un periodo promozionale che riguarda il Play Store, non possono restare altro che contenti. Effettivamente le applicazioni a pagamento che diventano gratis corrispondono ad una grande occasione, quella di provare titoli premium senza dover pagare nulla.

Oggi l’attenzione di Google si sposta su alcuni giochi, i quali arrivano sul Play Store senza un prezzo da pagare.

Android insiste con i suoi regali sul Play Store, ci sono diversi giochi che proprio oggi potete portare a casa gratis

Dopo le grandi offerte che hanno coinvolto durante le ultime settimane il mondo Android, sembra che ne siano arrivate altre molto interessanti. Queste, all’interno del Play Store di Google, potranno questa volta rendere felici tutti coloro che amano il proprio smartphone soprattutto per giocarci. Gli utenti che usano Android come sistema operativo, sanno di poter rapportarsi a giochi estremamente elaborati, i quali però purtroppo spesso sono a pagamento. Oggi, proprio per venire incontro agli utenti del robottino verde, il Play Store di Google ha deciso di lanciare diversi titoli eccezionalmente in maniera gratuita.

In questa breve lista, abbiamo incluso più giochi interessanti, i quali fanno parte dell’insieme che oggi Google rende disponibili gratis. Come potete notare, ci sono i titoli messi in colonna, in corrispondenza dei quali troverete anche i link diretti per il Play Store. Cliccando direttamente sul nome del gioco, potrete quindi recarvi alla pagina di download.