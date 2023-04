Per il mese di aprile l’operatore telefonico Vodafone ha deciso di aggiornare il suo catalogo di smartphone acquistabili in abbinamento alle proprie offerte. In particolare, ora si sono da poco aggiunti il nuovo Honor 70 Lite 5G e tanti altri device, ad un prezzo di partenza di soli 4,99 euro al mese.

Vodafone, Honor 70 Lite 5G e tanti altri device a rate da 4,99 euro al mese

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone, ora si è da poco aggiunto al catalogo di Vodafone anche il nuovo Honor 70 Lite 5G. Quest’ultimo sarà infatti acquistabile con l’operatore in piccole rate mensili da 4,99 euro, attivando alcune offerte di rete mobile selezionate.

Tra queste, sarà possibile attivare le offerte Infinito Black Edition, Infinito e Family Plan con 24 rate da 4,99 euro. In alternativa, sarà possibile attivare altre offerte di rete mobile, come 100 GB Red Max, 50 GB Red Pro, Junior, Under 25 o C’All. In questo caso, però, gli utenti pagheranno lo smartphone in 24 rate da 6,99 euro. Gli utenti dovranno comunque pagare un anticipo di 9,99 euro.

Con l’operatore telefonico Vodafone sono poi acquistabili ulteriori smartphone ad un prezzo ancora più basso. Gli utenti potranno ad esempio acquistare i nuovi Honor X6 e Oppo A17 ad un ottimo prezzo di appena 2,99 euro al mese. Gli utenti potranno però attivare in questo caso alcune offerte operator attack con un prezzo di 7,99 euro al mese. Le offerte in questione sono principalmente Vodafone Silver e Vodafone Bronze. Sono offerte molto apprezzate dagli utenti dato che hanno tanto da offrire a prezzi modici.