Lo smartphone pieghevole di Google è ormai pronto al debutto ufficiale. L’azienda procederà con il lancio durante la conferenza Google I/O che si terrà il 10 maggio ma un noto leaker ha già condiviso in rete un video nel quale il Pixel Fold appare in funzione.

Google Pixel Fold: ecco il video che mostra lo smartphone dal vivo!

Il video in questione è stato condiviso in rete dal noto leaker Kuba Wojciechowski. La breve clip mostra il Google Pixel Fold in funzione e svela il display OLED da 7,6 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Il display esterno, invece, sarà costituito da un pannello OLED da 5,8 pollici, anch’esso con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. I pannelli ospiteranno una fotocamera frontale da 9,5 megapixel; una fotocamera interna da 8 megapixel e un comparto fotografico posteriore a tre sensori con principale da 48 megapixel.

A differenza di altri dispositivi pieghevoli attualmente in commercio, lo smartphone pieghevole di Google presenta un display interno con delle cornici decisamente evidenti e un pannello esterno con bordi dallo spessore ridotto.

Un particolare che sta facendo discutere gli appassionati riguarda quello che potrebbe essere il costo finale del Google Pixel Fold. Secondo le fonti, l’azienda proporrà il suo smartphone a un costo di circa 1799,00 dollari ma l’informazione necessita ancora di conferme ufficiali.

Durante l’evento del 10 maggio Google potrebbe comunque mostrare dal vivo il suo dispositivo ma molto probabilmente sarà necessario attendere l’arrivo dell’estate prima di poter procedere con l’acquisto. Nell’attesa il colosso di Mountain View potrebbe pubblicare in rete un video promozionale proprio nei prossimi giorni.