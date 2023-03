Google Pixel Fold potrebbe costare addirittura 1700 euro

Negli ultimi anni abbiamo visto Google accrescere sempre di più il suo impegno nel mercato smartphone ed ora sta lavorando al suo primo dispositivo pieghevole, il Pixel Fold.

Dopo più di un anno di rumor sembra davvero arrivato il suo momento, unica cosa è il prezzo. Secondo recenti indiscrezioni infatti, potrebbe arrivare a costare 1700 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel Fold: trapela il prezzo del dispositivo

Nelle ultime ore sono trapelati dettagli proprio su Pixel Fold e Pixel 7a. Questi sarebbero infatti accomunati dalla data di lancio, prevista per il prossimo Google I/O che si terrà a maggio. Riguardo il pieghevole di casa Google, le novità appena trapelate indicano che arriverà nel taglio di memoria da 256 GB, nelle due colorazioni denominate “Carbon” e “Porcelain”.

Il prezzo di lancio dovrebbe attestarsi sui 1.700 euro, sicuramente importante ma anche coerente con gli altri pieghevoli sul mercato. Il suo debutto sul mercato dovrebbe avvenire entro giugno 2023. Anche Pixel 7a dovrebbe arrivare sui mercati europei per giugno 2023. Il modello dovrebbe arrivare nel taglio da 128 GB, con tre colorazioni principali denominate “Arctic Blue”, “Carbon” e “Cotton”. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 500 euro.

Ancora non ci sono conferme ufficiali da parte di Google in merito al lancio congiunto di Pixel Fold e Pixel 7a, possiamo però aspettarci che stavolta sia la volta buona. Un’altra incognita da sciogliere è se vedremo Pixel Fold anche in Italia, un dubbio del tutto lecito visto che in passato Google non ha lanciato sempre e da subito i suoi nuovi smartphone nel nostro mercato.