Unieuro rilancia la sfida alle altre realtà del territorio con una nuova serie di offerte molto speciali, tutti gli sconti sono da considerarsi attivi solamente nei negozi fisici sparsi per il territorio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, dove sarà possibile trovare il libero accesso agli stessi identici prezzi, con consegna gratuita a domicilio.

Avete capito bene, coloro che completeranno l’ordine dal sito ufficiale, potranno richiedere la spedizione presso la propria abitazione dei prodotti acquistati, senza dover versare nemmeno un centesimo in aggiunta a quanto effettivamente mostrato a schermo. Ricordatevi che tutti i dispositivi sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand.

Unieuro, offerte da non credere con questo volantino

Con il volantino di Unieuro gli utenti possono innanzitutto approfittare di un rimborso massimo di 200 euro con la consegna di un notebook da rottamare, e contestuale acquisto di un nuovo modello, che abbia un valore superiore ai 299 euro. Da notare che la cifra indicata per il rimborso è da considerarsi come limite massimo, ciò sta a significare che tutto dipenderà dalla valutazione che gli esperti faranno del dispositivo consegnato.

Al netto della suddetta possibilità di risparmio, è possibile comunque trovare una buona lista di prodotti in promozione, tra cui spiccano chiaramente l’Apple iPhone 13, must have anche del 2023, in quanto disponibile all’acquisto a 799 euro, passando anche per il Samsung Galaxy S23, che oggi viene proposto alla cifra finale di 879 euro, rappresentando l’ultimo membro della serie Galaxy.