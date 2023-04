Nuove offerte si nascondono alle spalle dell’ultimo volantino di Unieuro, sono disponibili tantissimi prodotti in promozione con prezzi fortemente più bassi del normale, e comunque la possibilità di accedere ad una buona qualità generale, riuscendo a spendere sempre meno.

La campagna promozionale corrente, come era lecito immaginarsi, è da ritenersi valida solamente nei negozi fisici sul territorio nazionale, senza però porre particolari differenze legate alla localizzazione territoriale. Gli utenti che invece fossero interessati ad acquistare direttamente dal divano di casa, devono comunque ricordare che la spedizione a domicilio è da ritenersi gratuita solo al superamento dei 49 euro (intesi come valore complessivo dell’ordine).

Unieuro, occasioni e prezzi bassi a più non posso

La campagna promozionale di Unieuro parte con il voler offrire un rimborso a tutti gli utenti che opteranno per il cambio generazionale del proprio notebook di casa, infatti è previsto un rimborso postumo del valore massimo di 200 euro, per coloro che porteranno un modello da rottamare, e contestualmente acquisteranno un dispositivo del valore superiore ai 299 euro (anche Apple).

Non mancano all’appello ottimi sconti applicati anche su smartphone di ultima generazione, sono disponibili tanti top di gamma al giusto prezzo finale di vendita, come ad esempio Samsung Galaxy S23, acquistabile da tutti a soli 879 euro, oppure potete decidere di scendere verso la scorsa generazione di Apple, andando ad acquistare iPhone 13, con una spesa finale di 799 euro. Le occasioni non terminano qui, sfogliando le pagine della campagna promozionale troverete tantissimi sconti speciali che vi faranno perdere letteralmente la testa.