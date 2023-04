Kia decide di sfruttare la Milano Design Week 2023, che si terrà tra il 17 ed il 23 aprile, per condividere con il pubblico la propria filosofia “Opposites United”, grazie ad un allestimento artistico al Museo della Permanente di Milano, il quale punta a illustrare il corso del design del brand, con una serie di installazioni artistiche create per l’occasione.

La filosofia affonda le radici su cinque principi: Tension for Serenity, Techonology for Life, Power to Progress e Bold for Nature. All’ingresso i visitatori potranno scoprire il ‘dietro le quinte’ dell’installazione, per poi entrare nella Opposites Lobby, lo spazio pensato per avvicinare gli utenti alla conoscenza della filosofia di Kia, offrendo spunti per comprenderlo sin da subito.

Successivamente si verrà accompagnati in cinque sale, le quali rappresenteranno singolarmente i cinque pilastri (appena elencati), con installazioni differenti le une dalle altre, più precisamente:

Bold for Nature – l’interazione con l’ambiente è fondamentale, è necessario valorizzare gli elementi, le proporzioni e le forme della natura, per cercare di lasciare il segno, sempre prendendo ispirazione da ciò che non è stato creato dall’uomo.

Bold for Nature – l'interazione con l'ambiente è fondamentale, è necessario valorizzare gli elementi, le proporzioni e le forme della natura, per cercare di lasciare il segno, sempre prendendo ispirazione da ciò che non è stato creato dall'uomo.

Joy for Reason – la seconda sala concentra la propria attenzione sulle sensazioni e le emozioni che tutti i veicoli Kia riescono a trasmettere, in particolare emozione e ragione, la fusione che può influenzare in modo positivo l'utente che verrà trasportato nell'autovettura.

Tension for Serenity – il pilastro vuole esaltare l'equilibrio progettuale che viene scaturito nel momento in cui si contrappongono due forze opposte, andando così a stimolare la creatività del design e della tecnologia.

Technology for Life – il miglioramento nel rapporto tra uomo e macchina è possibile solo con l'adozione di nuove tecnologie ed innovazioni, i due elementi devono diventare quasi un tutt'uno, una cosa unica.

Power to Progress – l'ultima sala vuole sottolineare i punti di forza attuali di Kia, i quali devono essere la giusta propulsione per compiere un salto in avanti e verso l'alto, per migliorare e crescere sempre di più, basandosi ugualmente sull'esperienza pregressa.

Kia, il suo futuro non è solo questa filosofia

Il design del futuro dell’azienda non sarà legato solamente a questa filosofia, ma punterà molto sulla sostenibilità, o meglio sull’utilizzo di materiali sostenibili nella realizzazione delle vetture. Il tutto verrà suddiviso in tre fasi ben delineate:

Action 1 – il primo passo viene definito Leather Free, consistente nella rimozione completa di pelle di origine animale dalle autovetture, a partire da EV9, e la sostituzione del PVC con materiali riciclati.

Action 2 – verranno individuati dieci materiali sostenibili che saranno adottati in tutti i modelli futuri di Kia.

Action 3 – il passo più ambizioso, sviluppare veri e propri materiali bio da utilizzare nelle vetture, come ad esempio a partire dal micelio, che in natura lo troviamo nei funghi.

Questo rappresenta una parte dell’incredibile visione di Kia, almeno per quanto riguarda il suo presente ed il futuro all’insegna della sostenibilità.