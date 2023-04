Kia Niro PHEV si guadagna un riconoscimento di tutto rispetto, il Red Dot Design Award, per quanto riguarda il “Product Design”, è suo. Un premio che conferma quanto l’impegno e la volontà nella realizzazione di prodotti di alta qualità, sia un valore aggiunto all’ottimo design che i ragazzi di Kia ogni anno imprimono nelle proprie autovetture.

Il modello premiato è il Plug-In Hybrid, un veicolo che è caratterizzato dalla commistione di vari principi filosofici insiti nell’azienda stessa, con elementi stilistici completamente inediti, che puntano a enfatizzare il concetto di movimento (come nel caso delle luci di marcia diurne con il profilo angolare), mantenendo comunque un design moderno e all’avanguardia (come dimenticare il montante Aero C). Il look è completato dalla presenza di una Tiger Face ridisegnata, ma che allo stesso tempo mantiene tutto ciò che è di caratteristico per il mondo Kia.

Kia Niro PHEV, il Red Dot Design Award è suo

Come vi dicevamo, il Kia Niro PHEV si è aggiudicato il Red Dot Design Award, un premio ambitissimo nel campo del design, assegnato annualmente da una giuria di esperti internazionali, che valuta e seleziona i modelli da premiare, focalizzando la propria attenzione sulla qualità e l’innovazione.

Il premio di quest’anno è solo l’ultimo di una lunga serie, più precisamente è il 28esimo dal 2009, ricordiamo infatti che nel 2022 era stata la Kia EV6 ad essere premiata nella sezione “Best of the Best”, mentre l’anno precedente, il 2021, aveva visto trionfare la Kia Sorento, sempre nella stessa sezione della Kia Niro PHEV.

Gli utenti interessati all’acquisto del modello, devono comunque sapere essere tre i powertrain elettrificati di Kia Niro: ibrido, plug-in o elettrico. A prescindere dalla variante selezionata, i materiali utilizzati sono eco-friendly (con materiali riciclati di vario genere), accoppiati con propulsori ecologici a completare un setup assolutamente green.