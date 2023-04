Iliad è pronta a catturare l’attenzione dei consumatori italiani, con il lancio di una bellissima offerta che nasconde al proprio interno giga, minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti, ad un prezzo fortemente più basso del normale.

L’accesso alla suddetta promozione è sostanzialmente esteso a tutti, ciò la rende molto appetibile e richiesta, con attivazione possibile in ogni singolo negozio in Italia, oltre che direttamente online sul sito ufficiale. Coloro che la vorranno richiedere, oltretutto, devono sapere che i costi iniziali sono molto ridotti, poiché basteranno 9,99 euro, un valore da versare una sola volta, per la richiesta stessa.

Iliad, le offerte con tanti giga al mese

Il nome della promozione oggetto del nostro articolo è Flash 120, una soluzione incredibile caratterizzata da un prezzo basso quasi ridicolo, se pensate che ad oggi il suo acquisto richiede il pagamento di soli 7,99 euro al mese a titolo definitivo, con versamento diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile acquistata.

All’interno della promozione si possono trovare tantissimi contenuti da non perdere, capitanati dalla presenza di ben 120GB di traffico dati al mese, con navigazione in 4G+ (non 5g), con anche illimitati minuti e SMS da poter utilizzare liberamente verso qualsiasi operatore telefonico. Il costo iniziale, come anticipato, corrisponde a soli 9,99 euro, a cui sarà comunque necessario aggiungere i 7,99 euro per coprire almeno la prima mensilità.

Gli utenti che vogliono attivarla, possono decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure collegarsi al sito ufficiale.