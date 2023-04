Da oggi 17 aprile 2023 l’operatore WindTre inizia a proporre un ulteriore sconto sui Samsung Galaxy S23 ed Apple iPhone 14 con il servizio denominato Reload exChange.

L’operatore inserirà anche delle nuove promozioni per Junior+ 5G Easy Pay con smartphone abbinato, ma anche altre novità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre propone alcuni smartphone a prezzo scontato

Prima di iniziare vogliamo ricordarvi che il meccanismo di rateizzazione di WindTre, denominato Telefono Incluso, è dedicato ai clienti consumer con offerte con pagamento Easy Pay. Tutta la gamma Samsung Galaxy S23 viene proposta con prezzi a partire da 19,99 euro al mese in più per 30 mesi. Nei prossimi giorni invece, da oggi 17 Aprile 2023, questi prezzi verranno ulteriormente scontati a partire da 16,99 euro al mese in più per 30 mesi. Inoltre, la promozione verrà estesa anche a tutta la gamma iPhone 14, sempre con prezzi a partire da 16,99 euro al mese in più per 30 mesi.

Con il servizio Reload exChange attraverso l’app dedicata è possibile effettuare valutare un proprio smartphone usato da consegnare in negozio, ricevendo un bonifico di importo pari al valore stimato direttamente sul conto corrente, entro un periodo di 30 giorni. Come già accennato, usufruendo del servizio Reload exChange è possibile ottenere fino a 800 euro di valutazione in denaro direttamente sul conto corrente.

Come già accennato, verranno lanciate anche alcune nuove promo per Junior+ 5G Easy Pay, l’offerta per clienti Under 14 con minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga in 5G a 9,99 euro al mese, anche con l’app WindTre Family Protect inclusa e con possibilità di aggiungere GoPlay a 1,99 euro al mese con primo mese gratuito. Con queste promozioni, sarà possibile acquistare ad esempio Honor 70 Lite 5G a 4 euro in più al mese o Samsung Galaxy A14 5G 128GB a 5 euro in più al mese.