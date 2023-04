Powerbank con custodia protettiva per APPLE Watch, su Amazon a 21€

L’idea di portarsi dietro più cavi per riuscire ad alimentare tutti i dispositivi che ormai vanno a formare un ecosistema, non fa altro che mettere ansia agli utenti. Per tale motivazione si cerca sempre un metodo che possa essere congeniale soprattutto nel caso in cui si decida di viaggiare. A proposito di ciò, ecco che viene fuori una delle offerte più interessanti soprattutto per gli amanti del mondo tech. Si tratta di un modo per ricaricare “on the road” il proprio smartwatch, più precisamente un Apple Watch. Esatto, questa volta non potrete esimervi dal considerare un acquisto su Amazon, probabilmente tra i più intelligenti se spesso siete in giro. Si tratta della powerbank di Smatree, azienda che ha pensato alla ricarica del celebre orologio smart ma anche alla sua protezione.

Ricaricare il proprio Apple Watch tenendolo anche al sicuro è possibile, ecco la nuova ed esclusiva powerbank in vendita su Amazon

Contestualmente al processo di ricarica, sarà possibile proteggere il vostro Apple Watch, il tutto inserendolo nell’apposito case che non è altro che la powerbank stessa. Si tratta di un dispositivo che rappresenta effettivamente una custodia per orologi, con all’interno uno stand magnetico sul quale collegare l’Apple Watch. Grazie alla sua potenza che in termini di batteria si traduce in 3000 mAh, il dispositivo potrà ricaricare l’orologio tra le quattro e le sei volte.

Il prezzo è probabilmente una delle note di merito: si tratta infatti di soli 21,59€. Tale diminuzione è possibile grazie al coupon del 40% che potete applicare direttamente su Amazon al momento del check-out.

