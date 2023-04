Apple CarPlay è WIRELESS in auto grazie all'adattatore con COUPON su Amazon

Risorsa fondamentale oggi all’interno delle automobili è la connettività con il proprio smartphone. Utile per la marea di funzionalità che un telefono cellulare oggi è in grado di svolgere ma soprattutto per evitare che i conducenti utilizzino attivamente il dispositivo mobile durante la guida, è un sistema di infotainment ancora più completo con alcune funzioni ben precise. Apple CarPlay ad esempio è il supporto perfetto per coloro che vogliono avere il loro iPhone perfettamente connesso alla vettura.

Sono innumerevoli le macchine dotate di questo sistema, anche se la grande maggioranza purtroppo è costretta ad utilizzarlo con il cavo attaccato al proprio smartphone. Per evitare tutto ciò, bisognerebbe affidarsi ai veicoli di ultima generazione, o magari a soluzioni molto meno costose. Amazon fornisce infatti un adattatore in grado di rendere Apple CarPlay all’interno della propria auto totalmente wireless, il tutto ad un prezzo relativamente modico.

Stanchi di collegare un cavo? Apple CarPlay diventa totalmente gratis acquistando questo nuovo adattatore su Amazon

Se volete rendere il vostro Apple CarPlay in auto totalmente wireless, abbandonando definitivamente il tanto odiato cavo, è arrivata la soluzione perfetta. Un adattatore prodotto da Ottocast è disponibile oggi su Amazon ad un prezzo molto vantaggioso. Costa infatti 79,99€ utilizzando il coupon che trovate stesso nella pagina di acquisto.

Il prodotto è in grado di avere una connessione rapidissima, la quale avviene in 7 secondi dalla vostra entrata in auto. Oltre il potente hardware, consente di avere una ricezione senza interferenze, in modo da non rallentare la navigazione così come la riproduzione dei contenuti multimediali. Infine non abbiate paura delle dimensioni: sono estremamente contenute e dimenticherete di aver connesso l’adattatore alla vostra auto.